Italie : un pilier de l’Europe à droite toute !

information fournie par France 24 • 30/09/2022 à 14:05

Le Parlement européen est encore sous le choc des résultats inédits des élections en Italie, avec la victoire de la coalition la plus à droite de tous les temps depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est en effet un attelage entre Forza Italia de Silvio Berlusconi et les droites beaucoup plus extrêmes de la Ligue de Mateo Salvini et des Frères d’Italie de Giorgia Meloni qui rafle la majorité dans les deux chambres. Giorgia Meloni va prendre la tête d’un gouvernement dont le programme inquiète beaucoup Bruxelles. La future présidente du Conseil italien affiche une ultra-orthodoxie sur les questions sociétales : avec un discours anti-LGBT, "pro-vie", anti-migrants et de préférence nationale. L’Italie, troisième économie de la zone euro, doit encore toucher 140 milliards de fonds de relance européen, mais Giorgia Meloni renégocie les conditions. Enfin, ses alliés de coalition mettent en doute l’opportunité des sanctions contre Vladimir Poutine, questionnant la solidarité géopolitique et l’unité des 27 sur l’Ukraine.