Dans un entretien accordé à France 24, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens dénonce l'utilisation de l'accusation d'antisémitisme par Israël contre ses critiques. Francesca Albanese affirme qu'il n'y a "pas de cessez-le-feu" à Gaza et qualifie les sanctions américaines dont elle fait l'objet d'"acte de persécution".
Israël "utilise la carte de l'antisémitisme" dit l'experte onusienne Francesca Albanese
