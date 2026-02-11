 Aller au contenu principal
Israël "utilise la carte de l'antisémitisme" dit l'experte onusienne Francesca Albanese

information fournie par France 24 11/02/2026 à 16:12

Dans un entretien accordé à France 24, la rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens dénonce l'utilisation de l'accusation d'antisémitisme par Israël contre ses critiques. Francesca Albanese affirme qu'il n'y a "pas de cessez-le-feu" à Gaza et qualifie les sanctions américaines dont elle fait l'objet d'"acte de persécution".

Proche orient

