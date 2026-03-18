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Israël: secouristes déployés sur le site d'un impact après une attaque de missile iranienne

information fournie par AFP Video 18/03/2026 à 17:26

Des secouristes sont déployés sur le site d'un impact à Ramat Gan, près de Tel-Aviv, peu après que de fortes explosions ont été entendues et que l'armée a annoncé avoir détecté des tirs de missiles iraniens visant le centre d'Israël. IMAGES

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1 commentaire

  • 18:01

    C'est fini, ils n'ont plus de moyens de défense, stock vides, ils vivent donc ce qu'ils font vivre aux autres depuis des décennies... et toujours le peuple qui trinque à cause de leur gouvernement ignoble.

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