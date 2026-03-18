Des secouristes sont déployés sur le site d'un impact à Ramat Gan, près de Tel-Aviv, peu après que de fortes explosions ont été entendues et que l'armée a annoncé avoir détecté des tirs de missiles iraniens visant le centre d'Israël. IMAGES
Israël: secouristes déployés sur le site d'un impact après une attaque de missile iranienne
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