Les Israéliens affluent aux urnes mardi à un rythme inégalé depuis plus d'un demi-siècle pour participer aux premières élections législatives depuis le 7-Octobre, un scrutin décisif pour Benjamin Netanyahu et l'avenir de leur pays fracturé.
Israël: premières législatives depuis le 7-Octobre
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