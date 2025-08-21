Des Israéliens et des proches des otages détenus à Gaza ont défilé mercredi du kibboutz Beeri jusqu'à un mémorial pour les victimes du festival de musique Nova, deux sites qui ont été attaqués par le Hamas le 7 octobre 2023.
Israël: marche pour la libération des otages
