Au quatrième jour de la guerre en Iran, Israël et les États-Unis ont encore intensifié leurs frappes, notamment sur Téhéran. Également à Qom, au sud de la capitale, où le bâtiment de l'Assemblée des experts a été visé. Une institution chargée d'élire un nouveau guide suprême. Donald Trump affirme que la plupart des responsables iraniens auxquels les États-Unis pensaient pour l'après-guerre "sont morts".
Israël dit s'attaquer aux "tentacules" de la "pieuvre" iranienne
