L’Iran est confronté aux manifestations les plus importantes de son histoire. Face à la population en colère, le régime des mollahs réprime avec une sévérité sans précédent. Les femmes, en première ligne des manifestations de 2022 qui avaient suivi la mort de Mahsa Jina Amini, sont là encore mobilisées. Elles savent qu’elles ont beaucoup à perdre, témoignent l’écrivaine et poétesse en exil Mahtab Ghorbani et la journaliste Aïda Ghajar.
Iran : sous les voiles, la colère des femmes
