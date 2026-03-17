Des images montrent un incendie aux abords de l'ambassade américaine à Bagdad, alors que plusieurs fortes explosions ont retenti dans la capitale irakienne. Un responsable de sécurité a rapporté une attaque de drone et de roquette contre l'ambassade américaine.
Irak: feu près de l'ambassade américaine après une attaque
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