Investir en Bourse : actions, fonds ou ETF ? Le placement le plus adapté pour vous

Investir en Bourse est l'un des placements les plus performants sur le long terme. Mais entre actions, fonds et ETF, il n'est pas toujours simple de choisir la bonne stratégie.
Dans cette vidéo, on vous explique les trois grandes façons d'investir en Bourse, avec leurs avantages, leurs limites et pour qui elles sont faites. Au programme :
- Les actions en direct
- Les fonds actions (Sicav / FCP)
- Les ETF (trackers)
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