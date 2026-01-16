À Kinshasa, les habitants oscillent entre colère et fatigue. Cette saison des pluies, qui est sur le point de se terminer, a été marquée par des épisodes d’inondations paralysant la capitale congolaise. Les habitants mettent en cause l’inaction des autorités de la ville. Les précisions d'Aurélie Bazzara-Kibangula.
Inondations en RDC : À Kinshasa, les habitants oscillent entre colère et fatigue
