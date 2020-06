Inna Modja, musicienne engagée

France 24 • 02/06/2020 à 15:50

Révélée il y a une dizaine d'années par son tube "French cancan" la chanteuse malienne Inna Modja est aussi connue pour son engagements en faveur de causes qui lui sont chères. La lutte contre l'excision, le droit des femmes et aujourd'hui l'environnement. Elle est à l'origine du documentaire "The great green wall" (la grande muraille verte), qui a pour ambition de faire pousser un mur d'arbres d'un bout à l'autre de l'Afrique pour lutter contre le réchauffement climatique. Le film nous raconte les enjeux de ce projet.