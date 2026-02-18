En visite de trois jours en Inde axée sur la technologie et la coopération en matière de défense, le président français Emmanuel Macron déambule dans les jardins de l'Institut français de New Delhi, où il découvre la maquette de "The Brij", futur centre d'art et incubateur d'entrepreneurs culturels porté par la Serendipity Arts Foundation, partenaire de l'ambassade, dont l'ouverture est prévue à Delhi à l'horizon 2028. IMAGES
Inde: Emmanuel Macron découvre la maquette d'un futur centre d'art à New Delhi
