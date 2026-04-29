L’an dernier, la Commission électorale indienne a lancé une opération présentée comme visant à éliminer les électeurs en double ou décédés. Depuis, plus de 55 millions d'électeurs ont été radiés dans les 13 États ayant mené cette "special intensive revision". Cette opération est aussi devenue un point de crispation politique majeur au Bengale occidental, où 9 millions de personnes ont été rayées des listes à l'approche un scrutin régional crucial.
Inde : des millions d'électeurs radiés des listes, les musulmans se disent ciblés
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