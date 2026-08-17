"Nous n'avons strictement rien à cacher" s'agissant de la gestion des incendies, assure le Premier ministre Sébastien Lecornu depuis Mérignac (Gironde), après avoir visité la commune du Porge, ravagée par le mégafeu de juillet. SONORE
Incendies : "nous n'avons strictement rien à cacher", assure Lecornu en Gironde
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