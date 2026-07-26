Des sapeurs-pompiers de Paris s'activaient dimanche dans une zone forestière, où ils travaillent aux côtés des pompiers locaux combattant le gigantesque incendie qui a déjà ravagé 42.000 hectares, depuis mercredi, dans le département de la Gironde.
Incendie en Gironde: des pompiers de Paris en renfort
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