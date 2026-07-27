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Incendie en Gironde: "183 maisons brûlées" au Porge (préfète)

information fournie par AFP Video 27/07/2026 à 16:17

L'incendie massif aux portes de Bordeaux, qui a ravagé quelque 42.000 hectares, a brûlé 183 maisons au Porge (Gironde). "Il faut donner de l'espoir" parce que "183 maisons ont brûlé", indique la préfète de Gironde, Sophie Brocas. "Les gens vont devoir être relogés mais pas pour 15 jours", ajoute la préfète, soulignant la nécessité de trouver des solutions d'hébergement "agréables" et "décentes" pour les habitants ayant perdu leur logement.

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1 commentaire

  • 16:45

    Je pense que cela va grincer. Déjà des locaux accusent les autorités de n'avoir pas mis assez de pompiers à Porge préférant envoyer des pompiers pour protéger les villas somptueuses.

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