Dans cet épisode d'Aux 4 coins de l’Europe, Caroline de Camaret embarque les téléspectateurs pour un voyage à travers le Parlement européen afin de décrypter l’actualité qui secoue Bruxelles, capitale européenne. L'épisode vous emmène au plus près de ceux qui font l’Europe d’aujourd’hui, tout en traquant la désinformation et les débats qui traversent l’hémicycle.
Immersion au cœur de la démocratie européenne et chasse aux fake news
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