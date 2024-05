"Il y a un contexte politique très chargée" en Slovaquie à l'approche des élections européennes

information fournie par France 24 • 17/05/2024 à 06:19

La société slovaque, fortement divisée par des années de dissensions politiques, se trouve à "un tournant" décisif après qu'un tireur isolé a blessé par balles le Premier ministre Robert Fico, lui-même un homme de divisions, ont déclaré des analystes à l'AFP jeudi. Sa rhétorique populiste anti-migrants, et dernièrement, favorable à Moscou, a contribué à diviser son pays de 5,4 millions d'habitants, membre de l'UE et de l'OTAN. Mais l'attentat a incité les hommes politiques, les médias et la police à appeler à l'apaisement pendant que M. Fico luttait pour sa vie. A l'approche des élections européennes, décryptage avec notre invité Mathieu Droin, chercheur invité dans le cadre du programme Europe, Russie et Eurasie du Center for Strategic and International Studies (CSIS).