Les civils d’Uvira sont exposés à de graves risques d’abus… C’est l’alerte lancé dans le nouveau rapport de l’ONG HRW. Uvira, ville du Sud-Kivu, avait été prise par les rebelles de l’AFC/M23 mi-décembre, juste après la signature de l’accord de paix de Washington. Sous pression diplomatique, les rebelles se sont retirés. La ville est désormais aux mains des autorités congolaises…
HRW alerte sur les conditions des civils suite au retrait du M23 d'Uvira
