Haut-Karabakh : des années de conflit émaillées de crimes de guerre

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 14:01

Depuis la chute de l'URSS, l'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputent le Haut-Karabakh, un territoire peuplé majoritairement d'Arméniens, mais reconnu internationalement au sein des frontières de l'Azerbaïdjan. En 2020, un conflit particulièrement sanglant a permis à Bakou de récupérer une grande partie de ce territoire. Depuis neuf mois, l'enclave est sous blocus azerbaïdjanais, et la question des crimes de guerre commis par les deux parties demeure en suspens. Les procédures judiciaires internationales sont lentes, amplifiant les craintes que de telles atrocités se reproduisent en toute impunité. Les victimes et leurs familles sont dans l’incertitude. Notre correspondante en Arménie Taline Oundjian a rencontré certaines d’entre elles.