La ministre déléguée chargée de l'Énergie Maud Bregeon et la ministre déléguée chargée de la Mer et de la Pêche, Catherine Chabaud, rencontrent les représentants de la filière pêche pour échanger sur la situation internationale et notamment sur l'augmentation du coût du pétrole lié à la guerre au Moyen Orient. IMAGES
Hausse du pétrole: les ministres de l'Énergie et de la Mer rencontrent la filière pêche
