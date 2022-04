Guerre en Ukraine : Kharkiv est encerclée, une attaque massive est pressentie

information fournie par France 24 • 05/04/2022 à 16:12

Les bombardements et les combats se multiplient dans l'Est de l'Ukraine, alors que la Russie a retiré beaucoup de ses troupes pour une réorganisation. A Kharkiv, où se trouve l'envoyé spécial de France 24 Roméo Langlois, plusieurs sources affirment que la ville est encerclée et qu'une attaque massive devrait avoir lieu prochainement. La population de la deuxième ville d'Ukraine est extrêmement inquiète, alors qu'une nouvelle bataille s'annonce.