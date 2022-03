Guerre en Ukraine : environ 10 millions d'Ukrainiens ont fui leur foyer, selon l'ONU

information fournie par France 24 • 24/03/2022 à 15:55

Depuis le début de l'invasion russe, environ 10 millions de personnes ont fui l'Ukraine, dont 3,6 millions sont partis à l'étranger, principalement en Pologne, selon l'ONU. Plus de la moitié des enfants en Ukraine ont dû quitter leur foyer pour fuir l'insécurité et les combats déclenchés par l'invasion de l'armée russe le 24 février, a indiqué l'Unicef jeudi 24 mars. Tarek Kai, reporter à France 24, est allé à la rencontre de ces réfugiés en Ukraine et en Pologne.