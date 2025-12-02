 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre en Ukraine : des négociateurs américains et russes similaires

information fournie par France 24 02/12/2025 à 00:40

Ce mardi, l’émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff est attendu au Kremlin pour poursuivre les négociations avec la Russie autour du plan américain. Il doit, une nouvelle fois rencontrer Vladimir Poutine. Ce n'est pas un diplomate mais un homme d'affaires tout comme le négociateur russe, Kirill Dmitriev.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Présidentielle au Honduras: dernière heure de vote

information fournie par AFP Video 01 déc.
2

Le pape Léon XIV s'exprime à bord de l'avion papal après sa visite en Turquie

information fournie par AFP Video 01 déc.
3

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
4

Le lundi, c'est private equity : qui sont les emprunteurs typiques en dette privée ?

information fournie par Boursorama 01 déc.
5

Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP Video 01 déc.
6

Hong Kong: les équipes d'identification des victimes pénètrent dans le lotissement incendié

information fournie par AFP Video 29 nov.
7

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
1
8

Procès du chantage à la sextape: Gaël Perdriau se dit " totalement innocent" et fait appel

information fournie par AFP Video 01 déc.
1
1

Ukraine: un missile abattu par la défense antiaérienne au-dessus de Kiev

information fournie par AFP Video 25 nov.
2

Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro

information fournie par AFP Video 23 nov.
3

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
4

Crash du Rio-Paris : début des réquisitions devant la cour d'appel

information fournie par AFP Video 26 nov.
5

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
6

Les multinationales pratiquent-elles toujours autant l’optimisation fiscale ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
2
7

A la JDC, des jeunes réagissent à l'idée d'un service militaire volontaire

information fournie par AFP Video 26 nov.
8

Budget britannique: Londres poursuit ses hausses d'impôts et rassure les marchés

information fournie par AFP 26 nov.
2
1

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
2

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
5

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
6

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
7

Cryptomonnaies : les stablecoins menacent-elles la stabilité financière ?

information fournie par Ecorama 25 nov.
1
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank