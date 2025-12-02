Ce mardi, l’émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff est attendu au Kremlin pour poursuivre les négociations avec la Russie autour du plan américain. Il doit, une nouvelle fois rencontrer Vladimir Poutine. Ce n'est pas un diplomate mais un homme d'affaires tout comme le négociateur russe, Kirill Dmitriev.
Guerre en Ukraine : des négociateurs américains et russes similaires
