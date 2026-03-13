Les Vingt-Sept sont prudents dans leur réaction aux frappes américano-israéliennes en Iran et au Liban. Confrontée à ce conflit qu'elle n'a pas voulu mais qu'elle subit, l'Union européenne montre des hésitations dans son analyse et sa réponse.
Guerre en Iran sans les Européens : l’UE victime collatérale du conflit ?
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