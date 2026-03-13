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Guerre en Iran sans les Européens : l’UE victime collatérale du conflit ?

information fournie par France 24 13/03/2026 à 18:00

Les Vingt-Sept sont prudents dans leur réaction aux frappes américano-israéliennes en Iran et au Liban. Confrontée à ce conflit qu'elle n'a pas voulu mais qu'elle subit, l'Union européenne montre des hésitations dans son analyse et sa réponse.

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1 commentaire

  • 19:17

    Les victimes collatérales sont les civils iraniens qui luttent contre les enturbannés. Ces populations dont on ne parle jamais, sont le cadet des soucis de moumoute qui ne scrute que wall street et les sondages.

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