Crans-Montana, Venezuela, Groenland, Ukraine, Mercosur... La ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l'étranger auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Eléonore Caroit, s'exprime sur France 24.
Groenland : "Il ne faut pas être dans le fatalisme mais dans l'action"
