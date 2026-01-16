En "désaccord fondamental" avec les Etats-Unis, le Danemark a obtenu jeudi 15 décembre, l'envoi d'une mission militaire européenne au Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump, qui a fait savoir que ce déploiement n'avait "aucun impact" sur son "objectif".
Groenland : Envoi d'une mission militaire européenne
