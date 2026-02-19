 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Grève générale en Argentine : manifestation à Buenos Aires contre la réforme du travail

information fournie par AFP Video 19/02/2026 à 19:03

Des travailleurs, des étudiants et des syndicalistes participaient jeudi à une manifestation à Buenos Aires contre les réformes du travail. Les réformes contestées faciliteraient l’embauche et le licenciement des salariés, dans un pays où la sécurité de l’emploi est déjà difficile à obtenir.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Mort de Quentin Deranque: LFI rejette toute responsabilité et dénonce une "récupération" politique

information fournie par AFP 17 févr.
4
2

Pourparlers Iran/Etats-Unis : Téhéran confiant, Washington plus méfiant

information fournie par AFP 17 févr.
7
3

France/crues: un homme porté disparu et plan d'urgence pour Bordeaux

information fournie par AFP 18 févr.
4

Crues: vues aériennes d'inondations dans le Lot-et-Garonne

information fournie par AFP Video 18 févr.
5

JO Milan-Cortina 2026 : la France poursuit sa razzia en biathlon

information fournie par France 24 07:28
6

Quentin Deranque : les réseaux d'extrême-droite traquent les "coupables"

information fournie par France 24 18 févr.
7

Le Gabon coupe plusieurs réseaux sociaux

information fournie par France 24 18 févr.
8

Agression mortelle à Lyon: LFI sous pression, trois proches d'un député parmi les interpellés

information fournie par AFP 18 févr.
19
1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
3

Savoie: pas de ski à La Plagne, menacée d'avalanches "exceptionnelles"

information fournie par AFP Video 12 févr.
4

Ariane 6 s'envole de Kourou avec 32 satellites pour la constellation Amazon Leo

information fournie par AFP Video 13 févr.
5

Crans-Montana: la famille de Trystan, mort à 17 ans, exprime sa colère face aux Moretti

information fournie par AFP Video 13 févr.
6

Procès des réseaux sociaux: des parents devant les bureaux de Snapchat à Los Angeles

information fournie par AFP Video 13 févr.
7

17 ans de prison pour le meurtre d'un chauffeur de VTC: "une peine exemplaire" (avocate)

information fournie par AFP Video 13 févr.
8

Epstein : Pam Bondi est-elle crédible ?

information fournie par France 24 13 févr.
1

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
2

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
3

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
4

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
5

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
6

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.
7

Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"

information fournie par Ecorama 28 janv.
3
8

Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?

information fournie par Ecorama 28 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank