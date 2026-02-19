Des travailleurs, des étudiants et des syndicalistes participaient jeudi à une manifestation à Buenos Aires contre les réformes du travail. Les réformes contestées faciliteraient l’embauche et le licenciement des salariés, dans un pays où la sécurité de l’emploi est déjà difficile à obtenir.
Grève générale en Argentine : manifestation à Buenos Aires contre la réforme du travail
