Les sapeurs-pompiers luttent contre les flammes à Lège-Cap-Ferret, près de la plage du Grand Crohot, avec l'appui d'engins terrestres et de moyens aériens. Le mégafeu en Gironde a ravagé 42 000 hectares depuis le 22 juillet.
Gironde: les pompiers luttent contre les flammes près de la plage du Grand Crohot
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