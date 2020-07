Gibraltar, boulevard des trafics

France 24 • 24/07/2020 à 11:17

À l'extrême sud de la péninsule ibérique, face à la côte marocaine, le détroit de Gibraltar est devenu une autoroute de la drogue. Point stratégique du trafic entre l'Europe et l'Afrique, il est livré au ballet incessant des navires de contrebande et des "go fast", ces bolides chargés de haschisch et de cocaïne qui font fi de la répression policière. Nos reporters se sont rendus côté espagnol, dans la ville de La Línea de la Concepción, à la rencontre de certains habitants confrontés de près au trafic de drogue, qu'ils y participent ou qu'ils le combattent.