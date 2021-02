Germaine Acogny, la "mère de la danse africaine contemporaine", obtient un Lion d'Or à Venise

France 24 • 24/02/2021 à 10:02

"Sa contribution à la formation en danse et en chorégraphie des jeunes d'Afrique occidentale et la large diffusion de son travail ont fait d'elle l'une des voix indépendantes qui ont le plus influé sur l'art de la danse." C'est ainsi que le jury de la Biennale de Venise a salué l'œuvre de Germaine Acogny, à qui il a remis le Lion d'or de la danse 2021. La danseuse et chorégraphe nous parle de sa passion, ses inspirations, la place de la danse sur le continent et de ses secrets pour rester en forme à 76 ans.