information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 10:09

Alors que l'armée israélienne dit entrer dans la ville de Gaza, provoquant un nouvel exode de population vers le sud de l'enclave, la question des buts de guerre est plus que jamais posée. "Détruire le Hamas" est-il un objectif réaliste ? On va plus loin avec Zyad Limam, Wassim Nasr et Philip Turle.