Emmanuel Macron a défendu jeudi devant l'ONU la solution à deux Etats pour les Palestiniens et Israéliens, soulignant qu'il est inacceptable de "contempler ce spectacle qui nous fait honte à tous" à Gaza et en Cisjordanie sans agir.
Gaza: Macron dénonce devant l'ONU "un spectacle qui nous fait honte à tous"
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