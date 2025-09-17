Le peuple palestinien continue de "survivre dans des conditions inacceptables, contraint une fois de plus par la force de quitter ses terres", a dénoncé mercredi le pape Léon XIV au lendemain du lancement d'une offensive militaire israélienne majeure qui accélère la fuite des habitants de Gaza.
Gaza: le pape dénonce le déplacement forcé des Palestiniens
