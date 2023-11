information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 10:23

Emmanuel Macron appelle à son tour à un cessez-le-feu, une hypothèse que Joe Biden estime impossible pour le moment. Washington annonce seulement 4 heures de pause humanitaire par jour dans le nord de Gaza. On va plus loin avec Richard Werly, Karim Hakiki et Claire Duhamel à Gaza.