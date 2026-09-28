Gagner en Bourse avec les dividendes d’actions

information fournie par Tout sur mes finances • 28/09/2026 à 15:49

Envie d'investir en Bourse mais vous ne savez pas par où commencer ?

Bonne nouvelle : il est possible de débuter simplement, sans être expert, à condition de respecter quelques règles essentielles.

Dans cette vidéo, on vous explique les bases pour investir en Bourse sans complexité.

Au programme :

Choisir la bonne enveloppe : PEA ou compte-titres

Les différentes façons d'investir

Pourquoi la diversification est indispensable

L'importance d'investir sur le long terme

Comment investir progressivement pour limiter les risques

Pourquoi il ne faut investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme

Avec une approche simple et disciplinée, la Bourse peut devenir un véritable outil pour faire fructifier votre épargne.

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