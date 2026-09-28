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Gagner en Bourse avec les dividendes d’actions

information fournie par Tout sur mes finances  28/09/2026 à 15:49

Envie d'investir en Bourse mais vous ne savez pas par où commencer ?
Bonne nouvelle : il est possible de débuter simplement, sans être expert, à condition de respecter quelques règles essentielles.

Dans cette vidéo, on vous explique les bases pour investir en Bourse sans complexité.

Au programme :

Choisir la bonne enveloppe : PEA ou compte-titres

  • Les différentes façons d'investir
  • Pourquoi la diversification est indispensable
  • L'importance d'investir sur le long terme
  • Comment investir progressivement pour limiter les risques
  • Pourquoi il ne faut investir que l'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme

Avec une approche simple et disciplinée, la Bourse peut devenir un véritable outil pour faire fructifier votre épargne.

En savoir plus sur le sujet sur ToutSurMesFinances.com

À lire aussi | Le guide de survie de l’investisseur particulier : ce qu’il faut savoir en 2026

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