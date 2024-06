information fournie par France 24 • 25/06/2024 à 10:53

Le 7ème art est à l'honneur toute cette semaine à Libreville. 6000 participants doivent prendre part à la première édition du festival international de films de la capitale gabonaise. Parmi eux, les cinéphiles et les professionnels du cinéma venus du Burkina-Faso, du Mali, du Maroc ou encore de France. Au programme : conférences et débats sur l’industrie cinématographique, les ateliers de formation et les projections de films.