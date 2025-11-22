 Aller au contenu principal
G20 en Afrique du Sud: un texte commun adopté malgré le boycott américain

information fournie par France 24 22/11/2025 à 22:36

Pour la première fois, ile sommet du G20 se tient en Afrique plus précisément en Afrique du Sud, qui assure la présidence tournante du groupe. Mais cette première historique a été marquée par un boycott frontal des États-Unis, avec en toile de fond des tensions croissantes entre Washington et Pretoria. Malgré les pressions, le président Cyril Ramaphosa a réussi aire adopter un texte par l'ensemble des dirigeants rassemblés.

