information fournie par France 24 • 13/02/2023 à 16:27

Une alerte à la pollution aux particules fines, favorisée par l'absence de vent et l'utilisation de systèmes de chauffage, a été émise pour lundi 13 février dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse et des mesures de restriction de vitesse adoptées, selon les préfectures.