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France : plus de canicules en 16 ans qu'en 60 ans !

information fournie par France 24 24/06/2026 à 00:19

Depuis plusieurs jours, la France suffoque : canicule précoce en mai, puis de nouveau en juin, les records de températures sont battus les uns après les autres. Ce n'est pas nouveau mais le phénomène s'accélère dangereusement. Si bien que ces épisodes de chaleur ne sont plus des accidents du climat mais ils sont devenus la nouvelle norme.

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