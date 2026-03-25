L’équipe de France est arrivée à Boston pour sa tournée américaine. Les Bleus affronteront le Brésil le 26 mars et la Colombie le 29 mars.
Football : les Bleus sont à Boston avant d'affronter le Brésil et la Colombie
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