Les obsèques de Lyhanna, collégienne de 11 ans retrouvée morte le 4 juin dans le Gers, se sont déroulées vendredi dans le cimetière de Fleurance, la ville où elle était scolarisée, avec plusieurs centaines de personnes.
Fleurance accompagne Lyhanna jusqu'à sa dernière demeure
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