À la Une de la presse, ce mercredi 4 mars 2026 : la crise en Iran continue. En Europe, les Unes sont préoccupées par les relations diplomatiques entre l'Europe et le président Donald Trump. En marge du conflit en Iran, de nombreux journaux parlent de la fin de l’illusion de Dubaï. Ailleurs, l’Italie fait potentiellement face à un nouveau tueur en série. Finalement, l'existence des cochons miniatures est remise en question.
Fin de l'illusion de Dubaï : "La capitale du capitalisme s’est réveillée d’un rêve insensé"
