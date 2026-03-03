 Aller au contenu principal
Fête au niveau -4 : des Israéliens célèbrent Pourim dans des abris souterrains

information fournie par AFP Video 03/03/2026 à 15:53

Tout rassemblement public a été interdit par ordre militaire, mais dans le parking situé au quatrième sous-sol d'un grand centre commercial de Tel-Aviv, des centaines de jeunes se sont rassemblés en costume, comme le veut la coutume pour la fête juive de Pourim.

Proche orient
Guerre en Iran
