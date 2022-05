information fournie par France 24 • 25/05/2022 à 23:20

Dans "À l'Affiche" spécial Cannes, mercredi, deux des stars les plus en vue du cinéma français : Virginie Efira et Tahar Rahim. Les deux acteurs sont réunis dans un film présenté dans la sélection "Cannes Premières" : "Don Juan" de Serge Bozon. Fidèles de la Croisette, ils nous parlent de leur amour pour le Festival et de leur actualité sur le grand écran.