Du 12 au 23 mai 2026, le Festival de Cannes revient pour une 79e édition qui promet une grande fête du cinéma mondial. Pour l'occasion, plus de 40 000 festivaliers accrédités, près de 4 000 journalistes venus du monde entier, une centaine de films projetés en avant-première et 22 films en compétition pour la Palme d’or. C'est donc le retour du glam et des paillettes sur la Croisette. Mais le Festival a d'abord été, avant tout chose, un geste politique d'opposition au nazisme et au fascisme.
Festival de Cannes : un outil pour contrer le nazisme
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