Fentanyl à Ottawa : la crise des opioïdes frappe la capitale canadienne

information fournie par France 24 • 10/11/2023 à 10:09

Au Canada, la crise des opioïdes fait des ravages à Ottawa. La capitale fédérale canadienne est particulièrement frappée par l’augmentation du trafic et avec lui, des overdoses et de la criminalité... Comme aux Etats-Unis voisins, les autorités pointent du doigt le fentanyl, cet analgésique puissant, désormais omniprésent dans les drogues de rue en Amérique. Près de 40 000 Canadiens sont morts d’une surdose depuis 2016 et, dans 75 % des cas, le fentanyl était en cause, selon Santé Canada. Reportage à Ottawa de nos correspondants.