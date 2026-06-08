Viginum, l'organisme français chargé de prévenir les ingérences numériques étrangères, a identifié un vaste réseau de propagande venu de Chine. Des pseudo-sites d'actualité et des comptes sur les réseaux sociaux visant à promouvoir la Chine, en lien direct avec la chaîne de télévision d'état chinoise CGTN.
"Fawn Mianju" : cette ingérence étrangère "made in China"
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