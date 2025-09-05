 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Faux départ pour l’Allemagne, battue d'entrée par la Slovaquie

information fournie par France 24 05/09/2025 à 08:31

L’Allemagne est déjà dos au mur après sa défaite 2-0 contre la Slovaquie lors de son premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. C’est la première fois que la Mannschaft perd un match de qualification à l’extérieur. De son côté, l’Espagne n’a pas eu de mal à s’imposer en Bulgarie (3-0), tandis que la Belgique a écrasé le Liechtenstein (6-0).

Sport

Vidéos les + vues

1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

Le ferry d'Istanbul, transport amoureux entre deux continents

information fournie par AFP Video 30 août
4

La terre tremble à nouveau en Afghanistan, déjà endeuillé par l'un de ses pires séismes

information fournie par AFP 02 sept.
2
5

À Pékin, Poutine remercie Kim pour l'aide des troupes nord-coréennes

information fournie par AFP Video 03 sept.
6

Au moins 15 morts dans le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne

information fournie par AFP Video 04 sept.
7

Manifestations près du meeting de clôture des élections provinciales du parti de Milei

information fournie par AFP Video 04 sept.
8

La CNIL frappe Google et Shein avec des amendes record de 475 millions d’euros

information fournie par France 24 04 sept.
1

Pour sa rentrée politique, Mélenchon appelle à la grêve générale le 10 septembre

information fournie par AFP 22 août
10
2

Mouvement de blocage: Mélenchon appelle à la grève générale le 10 septembre

information fournie par AFP Video 23 août
2
3

Faure (PS) prend l'engagement de ne pas utiliser le 49.3 en cas d'accession à Matignon

information fournie par AFP Video 29 août
9
4

Argentine: perquisitions dans le cadre de l'enquête pour corruption impliquant la sœur du président Milei

information fournie par AFP 29 août
5

Top 5 IA du 29/08/2025

information fournie par Libertify 30 août
6

Il est "absurde" de suggérer que Trump est manipulé par Poutine (Maison Blanche)

information fournie par AFP Video 30 août
1
7

Droits de douane: les vendeurs de vin américains dans l'incertitude

information fournie par AFP Video 30 août
8

Pour Bardella, dissolution ou démission de Macron, "pas d'autre solution" que des élections

information fournie par AFP 30 août
21
1

Quasiment toute la France en orange au 8e jour de la vague de chaleur

information fournie par AFP 15 août
2
2

Zelensky accuse Moscou de vouloir se soustraire à l'organisation d'une rencontre avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 août
3

La perspective d'une rencontre entre Poutine et Zelensky s'éloigne

information fournie par AFP 22 août
44
4

Top 5 IA du 22/08/2025

information fournie par Libertify 23 août
5

Zelensky se dit prêt à une rencontre bilatérale avec Poutine pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP Video 19 août
6

Trump prêt à voir Poutine, même si ce dernier refuse de rencontrer Zelensky

information fournie par AFP 08 août
32
7

Top 5 IA du 07/08/2025

information fournie par Libertify 08 août
8

En Suède, l'église historique de Kiruna déménage sur des roulettes

information fournie par AFP Video 20 août

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank