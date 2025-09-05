L’Allemagne est déjà dos au mur après sa défaite 2-0 contre la Slovaquie lors de son premier match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. C’est la première fois que la Mannschaft perd un match de qualification à l’extérieur. De son côté, l’Espagne n’a pas eu de mal à s’imposer en Bulgarie (3-0), tandis que la Belgique a écrasé le Liechtenstein (6-0).
Faux départ pour l’Allemagne, battue d'entrée par la Slovaquie
