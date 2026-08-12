"C'est la canicule de trop" : pour Alexis Descamps, éleveur laitier biologique, la succession des épisodes de chaleur cette année fragilise son exploitation, contrainte de puiser dans ses stocks hivernaux et confrontée à une récolte de fourrage annoncée comme nettement inférieure à la normale.
Face à des pâturages desséchés, un éleveur utilise son stock d'hiver
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